Перед наступом артилеристи Збройних сил України запускають снаряди з листівками з інструкціями для російських окупантів, як їм здатися в полон.

Про це йдеться в сюжеті воєнного кореспондента Олександра Осовського, який опублікувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у фейсбуці.

Зазначається, що кожен снаряд містить півтори тисячі таких листівок. Цими снарядами військові ЗСУ стріляють у різних напрямках, аби якнайбільше окупантів отримали цю інформацію.

"Один із способів інформаційної роботи з ворогом на місцевості де нема інтернету. Запуск агітаційних снарядів. Перед тим як просуватися вперед, наші захисники передають привіт російським окупантам та дають останню можливість здатися в полон. Інакше на українській землі їх чекає тільки смерть", - прокоментувала сюжет Маляр.

Нагадаємо, Міністерство оборони України ще в березні підготувало інструкцію для росіян, як правильно здаватися в полон. Для українців натомість розробили порадник, як брати в полон.