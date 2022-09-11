З'явилися перші кадри звільненого Ізюма
З'явилися перші кадри звільненого Ізюма
Імена безіменної могили. Історія чотирьох людей, тіла яких знайшли в яру на Херсонщині
Імена безіменної могили. Історія чотирьох людей, тіла яких знайшли в яру на Херсонщині
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
ЗСУ вже на околицях Лисичанська, - Гайдай
ЗСУ вже на околицях Лисичанська, - Гайдай
СБУ викрила в Кривому Розі антиукраїнського пропагандиста, - Вілкул
СБУ викрила в Кривому Розі антиукраїнського пропагандиста, - Вілкул
У деокупованому селищі Харківської області виявили вбитих зі слідами катувань
У деокупованому селищі Харківської області виявили вбитих зі слідами катувань
ГоловнаСуспільствоВійна

Техніка РФ рухалася на виїзд із Маріуполя, - Андрющенко

Зафіксовано рух 12 вантажівок.

Техніка РФ рухалася на виїзд із Маріуполя, - Андрющенко
Фото: ukrinform.ua

В окупованому Маріуполі 11 вересня зафіксували рух військової техніки РФ на виїзд із міста в бік Нікольського (північний напрямок).

Про це в Телеграмі повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Фіксуємо рух техніки. 8:30 колона - 12 вантажівок з БК, позначка V, по бул. Шевченко в бік Метро на виїзд з Маріуполя. Орієнтовно в бік Нікольського", - наголосив він. 

Нагадаємо, що у Херсонській області триває контрнаступ, Збройні сили України активно просуваються вперед, звільняючи від російських окупантів нові території.

Також відомо, що російські загарбники активізувалися на Херсонщині через наступ Сил оборони України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також