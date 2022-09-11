Техніка РФ рухалася на виїзд із Маріуполя, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі 11 вересня зафіксували рух військової техніки РФ на виїзд із міста в бік Нікольського (північний напрямок).

Про це в Телеграмі повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Фіксуємо рух техніки. 8:30 колона - 12 вантажівок з БК, позначка V, по бул. Шевченко в бік Метро на виїзд з Маріуполя. Орієнтовно в бік Нікольського", - наголосив він.

Нагадаємо, що у Херсонській області триває контрнаступ, Збройні сили України активно просуваються вперед, звільняючи від російських окупантів нові території.

Також відомо, що російські загарбники активізувалися на Херсонщині через наступ Сил оборони України.