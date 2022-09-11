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На Херсонщині ЗСУ активно просуваються вперед, - Хлань

Вчора говорили про звільнення ще одного населеного пункту, сказав радник.

На Херсонщині ЗСУ активно просуваються вперед, - Хлань
Фото: Facebook Сергія Хланя

У Херсонській області триває контрнаступ, Збройні сили України активно просуваються вперед, звільняючи від російських окупантів нові території.

Про це розповів радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, інформує УНІАН.

"Контрнаступ триває, в Херсонській області наші Збройні сили теж просуваються, не так швидко, як це відбувається у Харківській області, тим не менш, вчора говорили про звільнення ще одного населеного пункту. Але поки офіційної інформації немає, чекаємо на неї сьогодні", – зазначив він.

За його словами, окупанти кидають всі сили, щоб утримати свої позицій на Херсонському напрямку. Однак, ЗСУ успішно б'ють по них. Як розповів Хлань, напередодні українські захисники вдарили по базах загарбників у Херсоні, а вранці 11 вересня – по військових складах у Каховці.

"Де б окупанти не розміщували свої склади в надії перекинути їх ближче до лінії фронту, нічого у них не вийде, тому що рух опору наростає, а наші Збройні сили, наша артилерія точно і точково б'є", – заявив Хлань.

Нагадаємо, що російські загарбники активізувалися на Херсонщині через наступ Сил оборони України.

За даними оперативного командування "Південь", ЗСУ просунулися на Херсонщині на декілька десятків кілометрів. Військові обіцяють скоро повідомити про успіхи.

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