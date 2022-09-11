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Терорист №1: українські кіберактивісти зламали телебачення у Петербурзі

У відео були показані кадри варварських ударів росіян по цивільним об'єктам.

Терорист №1: українські кіберактивісти зламали телебачення у Петербурзі

Українські кіберактивісти зуміли зламати телебачення у Санкт-Петербурзі, показавши росіянам ролик про терориста Путіна.

Про це повідомили "ІнфоВійська України".

"В день роковин терористичних актів 11 вересня, українські хакери зламали телебачення в Санкт-Петербурзі і нагадали хто сьогодні - терорист №1", - йдеться у повідомленні.

У відео, яке побачили російські глядачі, йдеться про те, що терористом можна назвати Росію та Путіна. Були показані кадри варварських ударів росіян по цивільним об'єктам в Краматорську, Кременчуці, Вінниці, вбивства полонених в Оленівці.

Нагадаємо, що українські кіберактивісти зламали кримське телебачення. Його глядачі змогли побачити відео, в якому президент Володимир Зеленський пообіцяв окупантам максимально неспокійне життя на кримській землі.

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