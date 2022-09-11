Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Сумської і Чернігівської областей з території Російської Федерації.

Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби.

Вчора російські війська продовжили обстріли українського прикордоння. Ворог завдав вогневе ураження із застосуванням мінометів та ствольної артилерії.

“Під ворожим вогнем опинилися Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманьська та Юнаківська громади Сумської області та Семенівська громада Чернігівщини”, – ідеться в повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

Близько 12:00 на околиці одного з населених пунктів Семенівської громади розірвався один снаряд. Ворог цілив зі ствольної артилерії з боку російського населеного пункту Ломаківка.

Після обіду противник з російського населеного пункту Дроновка обстріляв територію Краснопільської громади зі 122-міліметрової ствольної артилерії. Всього нараховано близько 10 вибухів.

Фото: dpsu.gov.ua

Середино-Будську громаду з району російського населеного пункту Зернове ворог обстріляв зі ствольної артилерії та мінометів –18 ударів. Пошкоджено приватний житловий будинок, електромережу, городи та автомобіль.

Есманьську громаду росіяни обстрілювали з мінометів. Зафіксовано 4 вибухи, вогонь вівся з району населеного пункту Троєбортне.

На території Великописарівської громади пролунало близько 5 вибухів від розриву снарядів. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Сподарюшино зі 120-міліметрового САУ.

Пізно ввечері загарбники з російського населеного пункту Куриловка обстріляли територію Юнаківської громади з мінометів, нараховано до 5 вибухів.

Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти обстріляли з мінометів дві громади на Сумщині, люди не постраждали.