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Біля Умані спрацювала ППО

Пошкоджено приватний будинок.

Біля Умані спрацювала ППО
Ілюстративне фото
Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОДА

Вранці у неділю, 11 вересня, біля Умані спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова військової адміністрації Черкаської області Ігор Табурець.

"Під час ранкової повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Уламками збитого об'єкта пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, люди не постраждали", – заявив Табурець.

Повітряна тривога у Черкаській області в неділю оголошувалась уже тричі: близько 4 ранку, близько 6 ранку та близько 10:30.

Нагадаємо, що близько опівночі російські військові завдали ракетного удару, попередньо з зенітно-ракетного комплексу С-300, по місту Дергачі на Харківщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4-поверхову будівлю.

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