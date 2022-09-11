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Високопосадовці США високо оцінили підготовку українців до контрнаступу, – New York Times

"Нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії”.

Високопосадовці США високо оцінили підготовку українців до контрнаступу, – New York Times
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Успіхи на північному сході, зокрема повернення Ізюма, є найважливішими досягненнями України, але наразі не зрозуміло, яке стратегічне значення вони матимуть.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Нинішні та колишні офіційні особи США, яких опитали журналісти New York Times, високо оцінили витонченість української підготовки до контрнаступу. Рішення рекламувати свій контрнаступ на півдні, перш ніж завдати удару на північному сході, є стандартним прийомом дезорієнтації, який використовують американські спецназівці, що тренують українців з моменту окупації Криму в 2014 році.

 

Влітку українські високопосадовці активізували обмін розвідувальними даними зі своїми американськими колегами, коли вони почали планувати контрнаступ. Високопосадовці США відмовилися повідомити, якими подробицями плану контрнаступу поділилася Україна і скільки порад дали США. Але один чиновник сказав, що американці постійно обговорювали з Києвом, як Україна може зупинити просування Росії на сході.

Колишній вищий командувач армії США в Європі Бен Ходжес сказав, що нещодавній успіх вказує на те, що зусилля України щодо повернення земель на півдні та сході можуть розвиватися швидше, ніж він передбачав раніше, і навіть підготувати ґрунт для спроби відвоювати Крим наступного року.

Нагадаємо, за інформацією Генштаба ЗСУ, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.

 

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