Для цього нашій армії потрібне систематичне постачання необхідних видів озброєння.

Зимовий період може стати переломним моментом у звільненні українських територій, які окупувала Росія.

Про це сказав президент Володимир Зеленський, беручи участь у панельній дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії «Україна на захисті нашої спільної свободи» (YES).

Водночас для цього нашій армії потрібне систематичне постачання необхідних видів озброєння.

“Я вважаю, що ця зима – переломна, і вона може привести до швидкої деокупації України. Ми бачимо, як вони (окупанти) тікають на деяких напрямках. Якби ми були трохи сильніші зброєю, ми б деокупували швидше”, – сказав Глава держави.

Зеленський наголосив, що українські військові йтимуть лише вперед, звільняючи територію України від окупантів.

“Ми завжди готові відстоювати свою землю”, – зазначив він.

Фото: president.gov.ua/

Нагадаємо, Зеленський раніше повідомив, що від початку вересня Збройні сили України вже звільнили близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Рух наших воїнів триває на різних напрямках фронту.

Глава Пентагону Ллойд Остін на п’ятій зустрічі у форматі “Рамштайн” заявив про те, що президент Сполучених Штатів Джо Байден схвалив надання нового пакету військової допомоги для України на суму 675 млн доларів.