Про постраждалих інформації немає.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів про ситуацію в області станом на вечір 10 вересня.

У Миколаївській сільській громаді був артобстріл після 9 ранку, там зафіксовано 3 прильоти.

У Краснопільська громадій об 11 ранку ворог здійснив мінометний обстріл − 4 прильоти. Опівдні росіяни гатили з артилерії − 13 прильотів.

О 15 годині внаслідок обстрілу з мінометів (6 прильотів) зайнялася стерня на полі площею (близько двох гектарів).

У Середино-Будській громаді після 14 години почалися обстріли: 2 прильоти (міномет, 120 м.) та обстріл з АГС − 15 прильотів. 16 прильотів із САУ.

Унаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок, вікна сусіднього будинку. Пошкоджена електромережа, побиті городи у людей та автівка.

Великописарівська громада: після 14 години ворог здійснив артилерійський обстріл − 5 прильотів.

Есманьська громада: о 15:20 зі сторони РФ прилетіло 4 міни.

На щастя, попередньо − без людських втрат.

Фото: Середино-Будська громада

Нагадаємо, російська армія 9 вересня завдала авіаудару по лікарні Великописарівської громади Сумської області. Постраждало семеро людей.