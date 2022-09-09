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По лікарні в Сумській області завдали авіаудару

Є постраждалі. 

Російська армія 9 вересня завдала авіаудару по лікарні Великописарівської громади Сумської області. Є постраждалі, їхня кількість зʼясовується.

Ворожі літаки не перетинали кордону, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький у телеграмі

"Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини – сьогодні після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню", – заявив він.

Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОВА у тг
Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОВА у тг

Приміщення зруйновано.

Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОВА у тг

Минулої ночі ворог бив по Сумській області мінометами. Авіаудари по Сумській області росіяни чинили кілька разів навесні і в червні. 

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