На звільнені території Харківської області повертається Нацполіція

На звільнені території Харківської області будуть направлені підрозділи поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський, якого цитує "Суспільне".

Він зазначив, що першочерговою задачею є забезпечення гуманітарних потреб жителів. У багатьох населених пунктах відсутнє світло та будь-які умови життя, а тому спочатку необхідно забезпечити доставку гуманітарного вантажу.

"Можливість логістики, доїзду, це буде забезпечувати військова адміністрація спільно з Національною поліцією. Друге – це повернення правоохоронної системи і забезпечення цих сіл, які будуть або вже деокуповані", – пояснив Монастирський.

За його словами, на деокупованих територіях будуть призначені окремі керівники військових адміністрацій. Вони будуть відповідати за забезпечення першочергових потреб громадян, які залишалися на окупованих територіях.

"Чітко визначили з органами Національної поліції підрозділи, які мають одразу після деокупації зайти і забезпечити правопорядок у цих населених пунктах. Підрозділи ДСНС, які мають забезпечити розмінування, це умова №1, щоб повернулося життя в цей населений пункт. Забезпечити електроенергію, розмінування об'єктів інфраструктури, для того, щоб можна було готуватися до осінньо-зимового періоду", – зазначив Монастирський.

Нагадаємо, Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Завдяки вмілим і злагодженим діям ЗСУ, за підтримки місцевого населення, просунулися майже на 50 км за 3 дні.