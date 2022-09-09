​​Україна розраховує отримати від Росії не менше $300 млрд репарації за війну, - міністр юстиції

Ця сума відповідає активам Банку Росії у країнах G7, заморожених у рамках санкцій.

Україна розраховує отримати від Росії репарації за війну в розмірі не менше $300 млрд.

Про це розповів в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke міністр юстиції Денис Малюська, пише Deutsche Welle.

Він зазначив, що на Генеральній Асамблеї ООН Київ збирається домогтися ухвалення резолюції, на якій надалі має базуватися створення міжнародного механізму відшкодування збитків.

"Ми хочемо отримати компенсацію за всі збитки, які Росія завдала Україні своєю агресивною війною", - сказав міністр.

Малюська наголосив, що втрати, завдані Україною від російського повномасштабного вторгнення, оцінюються набагато вищими. Проте згадана сума відповідає активам Банку Росії у країнах G7, заморожених у рамках санкцій.

Малюська вимагає доступу до цих коштів, а також до закордонних активів російських держпідприємств та конфіскованої власності російських олігархів.

"Німеччина також має надати інформацію, скільки російських активів розміщено в країні", - додав міністр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 28 червня заявив, що малоймовірно, що Росія сплачуватиме традиційні репарації, тому в України немає іншого виходу, окрім як іти шляхом конфіскації її активів і майна.

Раніше в Мін'юсті назвали чотири способи конфіскації активів РФ.

У жовтні Європейський Союз має ухвалити директиву, яка передбачатиме можливість конфіскації російських активів, які перебувають під санкціями ЄС.