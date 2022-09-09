Йому повідомили підозру в державній зраді.

У Херсонські області Служба безпеки України нейтралізувала російського агента, який мав знайти і підірвати боєприпаси українських захисників.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

Затриманий - рецидивіст, якого вже неодноразово судили за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема, вбивство.

Спецслужби РФ "пригледіли" зловмисника через його проросійські погляди, які озвучував серед оточення, зокрема - і в кримінальних колах.

Окупанти пообіцяли рецидивісту 30 тисяч гривень, якщо він встановить місцезнаходження позицій Збройних сил України і підірве частину боєкомплекту.

Коли зловмисника затримали, то виявили при ньому телефон, у якому був контакт встановленого співробітника спецслужб РФ.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді, він перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Одещині гранатометника "ДНР" засудили до 15 років тюрми за державну зраду. А в Миколаєві затримали місцевого пенсіонера-корегувальника ворожого вогню. Він збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ у своєму місті.