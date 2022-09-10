Маляр пояснила, коли можна писати про звільнені населені пункти

У постах про “звільнені” села та міста часто трапляються населені пункти, які лише частково контролюються ЗСУ і там тривають бої.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала бути відповідальними, поширюючи інформацію про звільнені населені пункти.

“Не треба писати про кожен тимчасово окупований населений пункт, що він вже наш. На жаль, зараз мережами шириться багато інформації про нібито звільнені населені пункти, яка не відповідає дійсності”, – зазначила вона.

Маляр пояснила, що у постах про “звільнені” села та міста часто трапляються населені пункти, які лише частково контролюються ЗСУ і там тривають бої. Є навіть такі, звільнення яких немає в планах на найближчі дні.

Урядовиця закликала не споживати неперевірену інформацію.

“Коли можна говорити, що населений пункт наш? Коли населений пункт зачищений та правоохоронними органами здійснено стабілізаційні заходи. Тобто, якщо наші війська фізично зайшли в населений пункт, це ще не означає автоматично, що ми його контролюємо. Попереду ще можуть бути бої та чимало спеціальних заходів зі звільнення”, – додала Маляр.

“Сьогодні ми остаточно встановили у місті контроль, провели всі необхідні заходи та підняли прапор – про що теж були повідомлення на ресурсах Міноборони та ЗСУ”, – пояснила заступник міністра оборони.

Маляр закликала читати офіційні джерела всіх органів влади військової вертикалі: Верховного Головнокомандувача (Офіс президента), Міністра Оборони (Міністерство оборони) і Головнокомандува (ЗСУ, Генштаб).

Нагадаємо, на окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами в Харківській області.

ЗСУ на півдні країни також просунулися на кілька десятків кілометрів.