У Херсонській області продовжують викрадати людей, Південь України Росія намагається атакувати безпілотниками, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині та Житомирщині.

Місто Гуляйполе Пологівського району Запорізької області сьогодні вранці зазнало підступного обстрілу. Ворог поцілив трьома ракетами С-300 в центр міста. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам’ятки. Пошкоджена дорога, йдеться у повідомленні від ОВА станом на ранок.

У Дніпропетровській області вночі ворог завдав нового удару по Нікопольському району. Стріляв з "Градів" та важкої артилерії. Минулося без загиблих та поранених. У Нікополі пошкоджені більш ніж 10 будинків, господарські споруди, ліцей, газогони та лінії електропередач. Без світла лишилися майже 8000 абонентів. У Марганецькій громаді наслідки обстрілу з’ясовуються. На місці працюють представники ДСНС та поліції. У Криворізькому районі напередодні увечері наші захисники збили російську ракету Х-59.

У Сумській області вчора ввечері росіяни відкрили вогонь з гранатометів по території Краснопільської громади. Усього зафіксовано 40 прильотів. Попередньо – без жертв та руйнувань.

Уночі ворог обстріляв Холодногірський район Харкова, попередньо – ракетами ЗРК С-300. Пошкоджені об’єкти критичної і транспортної інфраструктури. Постраждалих немає.

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Богодухівському районах області. Найбільше потерпають від обстрілів населені пункти Куп’янського району. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп’янському районі з пораненням госпіталізовані пʼятеро людей. Одна людина зазнала поранення в Богодухівському районі.

На Луганському напрямку Сили оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне. По наших позиціях ворог завдав 16 артилерійських та мінометних ударів. Один раз застосував авіацію. Упродовж минулої доби авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по ворогу. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки, трьох опорних пунктів та семи позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, за добу українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, шість БПЛА та керовану авіаційну ракету Х-59 ворога.

У Донецькій області вночі були обстріли вздовж лінії фронту. Зранку – ракетний удар по місту Миколаївка. Пряме влучання у школу, де було облаштоване укриття для місцевих цивільних. На момент удару у сховищі було 12 людей, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю, вони не почтраждали. Наразі немає інформації ще про одну людину, її пошуки продовжуються. На Донеччині за добу – пʼятеро загиблих, 10 поранених.

Сьогодні вночі Миколаїв знову зазнав ракетних обстрілів, перередньо зенітно-ракетними системами С-300. Ударів росіяни завдали по промисловій зоні. Попередньо без жертв та постраждалих. Протягом минулої доби на території с. Парутине Куцурубської громади фіксувалися ворожі обстріли касетними снарядами по околицях населеного пункту. Постраждалих немає.

За інформацією ОК "Південь", вчора три ворожі дрони-камікадзе були спрямовані по портовій зоні інфраструктури м. Очаків. Усі три збито силами протиповітряної оборони. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Зранку обстрілів зазнала станція Березнегувате. Постраждалих та руйнувань немає. Вчора ввечері та сьогодні зранку обстріляно околиці села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Також учора протягом доби та сьогодні зранку обстрілів зазнало с. Широке. Влучання зафіксовано по відкритих територіях, дорожньому покриттю та сільгосппідприємству. Без постраждалих.

Ситуація у Херсонській області залишається складною, тривають активні бойові дії. Ворог обстріляв Білоусове, Іванівку, Ольгине, Архангельське, Осокорівку, Нововоронцовку та Високопілля. Постраждала цивільна інфраструктура, є поранені. Окупанти посилюють фільтраційні заходи, зокрема, значна увага приділяється перевірці мобільних телефонів місцевих жителів. Продовжуються випадки викрадення людей.

За інформацією ОК "Південь", у Херсонському і Бериславському районах уражено чотири осередки ворожого озброєння та техніки й чотири склади з боєприпасами. Ще одну баржу в районі Херсона потоплено. Вогневий контроль проведено й по позиціях ППО, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони ліквідували 400 окупантів. Ворог зазнав втрат і у техніці, зокрема, було знищено літак.