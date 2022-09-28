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​Суд заарештував літак, який директор українського підприємства хотів подарувати окупантам

Його власник утік до тимчасово окупованого Криму.

​Суд заарештував літак, який директор українського підприємства хотів подарувати окупантам
Фото: dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру директору підприємства цивільної авіації за колабораційну діяльність. Під час обшуків на території, яку орендувало підприємство, виявили літак АН-140-100, який зрадник планував передати російським загарбникам.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Наразі на літак накладено арешт. В подальшому планується передача його Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"Встановлено, що після повномасштабного вторгнення РФ директор одного з українських підприємств цивільної авіації втік до тимчасово окупованого Криму, де почав співпрацювати з представниками держави-агресора. Бізнесмен планував налагодити авіабізнес й на тимчасово окупованих територіях України. При цьому він сподівався, що «руський мір» пошириться на всі південні та східні області України. Колаборант обіцяв керівнику окупаційної влади одного з тимчасово захоплених регіонів передати пасажирський літак АН-140-100, який на праві власності належить його компанії та знаходиться на підконтрольній Україні території", – розповіли в ДБР.

Фото: dbr.gov.ua

Також зазначається, що підприємець говорив, що "домовиться з бізнес-партнерами" про передачу ще трьох літаків.

Крім літака, в одному з офісів підприємства правоохоронці викрили працюючий колцентр, який перевіряється на можливий зв’язок з незаконною діяльністю фігуранта, а за місцем його мешкання – предмети з радянською символікою, пропагандистські флаєри та газети РФ.

Фото: dbr.gov.ua

Бізнесмену заочно повідомлено про підозру за колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: dbr.gov.ua

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру колишньому держсекретарю МЗС, який віддав в оренду приміщення Міністерства.

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