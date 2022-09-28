Лубінець про подробиці обміну полоненими 21 вересня: Відбувався одночасно в різних країнах

"Подібних обмінів сучасна Україна, певно, точно не робила. І в світі таких прикладів, певно, не багато".

Обмін полоненими 21 вересня, під час якого повернулася в Україну частина захисників Азовсталі та їхні командири, відбувався одночасно на декількох майданчиках в різних державах.

Про це на брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform розповів Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"Чим відрізнявся цей обмін? Тим, що він практично одночасно відбувався на різних майданчиках, різних країнах. Була праця надскладна...Подібних обмінів сучасна Україна, певно, точно не робила. І в світі таких прикладів певно не багато", - зауважив Лубінець.

Він розповів, що з Росії вилетів літак з 10 громадянами інших держав, котрі брали участь у протистоянні російській агресії на боці ЗСУ.

"Так само вилітає літак з Росії, який вивозить п'ятьох керівників командувачів формувань, це в першу чергу Азов, у Туреччину, де вони зараз там перебувають. І трошки пізніше розпочалася процедура повернення 200 наших героїв та героїнь які відбувались на території Чернігівської області на кордоні з Білоруссю", - додав омбудсман.

Лубінець підкреслив що "перше, що ми помітили, коли побачили наших захисників – всі фізично виснажені".

"З моральним духом все було чудово. Росія, як не намагалась, нікого не зламала. Вони до останньої хвилини не знали, що повертаються додому. Ворог тримав їх із зав’язаними очима до самого кордону", - сказав Уповноважений ВР з прав людини.

Полонених під час підвезення до кордону, де мав відбуватися обмін, росіяни утримували із зав'язаними очима. Після прибуття захисників передали в руки медикам.

"Кожен був перевірений медичними працівниками, які були разом з нами, їх було дуже багато. В нас було 30 швидких, лікарів, які кожного подивилися. Можу сказати, що абсолютно по кожному було заключення, що їх треба терміново доставити в лікарню", - сказав омбудсман.

Нагадаємо, під час останнього обміну полоненими деякі захисники Азовсталі повернулися додому. Було звільнено 215 українських військових: 200 – в обмін на підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука, решта – на 55 росіян. Пʼятеро командирів оборонців Азовсталі перебуватимуть до кінця війни в Туреччині, але їхні родичі зможуть з ними бачитися. Решта повернулися до України.