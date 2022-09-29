100% замовлень на речове забезпечення ЗСУ отримають українські виробники, – Резніков

Але виконати замовлення треба вчасно і за розумну ціну.

Міністерство оборони віддасть українським виробникам 100% замовлень на речове забезпечення української армії.

Про це повідомив у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що після повномасштабного російського вторгнення відбулося вибухове зростання чисельності сил оборони.

У період з березня по липень 2022 року потреба у речовому забезпеченні Збройних сил України, яку Міністерство оборони отримує від Генштабу, зросла у чотири рази і обраховується мільйонами комплектів з врахуванням чинної чисельності, резервів.

Цього року потужностей українських виробників було недостатньо, щоб задовольнити ажіотажний попит у стислі терміни. Тому значні ресурси спрямовувалися на імпорт необхідного.

Однак, максимальний обсяг ресурсів має бути спрямований в українську економіку, тому з весни Міноборони почало завантажувати замовленнями відповідальний український бізнес. Наразі є сотні вітчизняних контрагентів.

“Скажімо, минулої зими вітчизняні виробники гарантували постачання сумарно лише 3-5 тис. бронежилетів на місяць, з шоломами ситуація була ще гіршою. Зараз за прямими контрактами Міноборони українські постачальники щотижня виготовляють для армії більше індивідуальної броні, ніж раніше очікувалося за місяць”, – пояснив міністр оборони.

Він додав, що наступного року Міноборони зацікавлено віддати українським виробникам 100% замовлень. Умови – виконати їх якісно та вчасно при розумній ціні.

Міністерство оборони підготувало відповідні бюджетні запити на 2023 рік, уряд сформував бачення, кінцеве рішення за парламентом. Проте усі мають усвідомлювати, що прогнозування на наступний рік буде гнучким.

Міноборони готове запропонувати бізнесу різні форми та механізми гарантій, які дозволять вести діалог з банками, залучати кошти, вже зараз замовляти сировину і запустити виробничі процеси одразу після початку нового бюджетного року.

“Окремо наголошую, що не треба шукати якісь обхідні шляхи, посередників тощо. Міноборони абсолютно відкрите і налаштоване будувати прямі контакти. Ми знищуємо “схєми”, які роками висмоктували ресурси з армії. Закликав бізнес повідомляти про усіх “доброзичливців”, які пропонують послуги “доступу” до Міністерства”, – підсумував міністр.

Нагадаємо, зимова форма для всіх бойових підрозділів Збройних сил України вже перебуває на складах, а термобілизна та флісові куртки вже надходять до військ.