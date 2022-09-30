Найближчим часом Рада проголосує за юридичну нікчемність псевдореферендумів, – Веніславський

"Референдуми" не породжуватимуть ні для кого жодних юридичних наслідків.

Верховна Рада на найближчому засіданні проголосує заяву про юридичну нікчемність російських псевдореферендумів на окупованих територіях, а також за посилення санкцій проти країни-агресора.

Про це повідомив на брифінгу представник президента в парламенті, член Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський, передає кореспондент LB.ua.

"Ми маємо чітко усвідомлювати, що з юридичної точки зору жодних наслідків від дійства, які назвали «референдумами» в окремих областях України, не буде. Вони є юридично нікчемними. Також вони не породжуватимуть ні для кого жодних юридичних наслідків", – сказав він.

Веніславський наголосив, що такими діями РФ вкотре грубо порушила Статут ООН та усі норми, що регламентують норми безпосередньої демократії, територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах.

"Тому ми, Верховна Рада України, маємо відреагувати. Думаю, що на найближчому засіданні ми направимо чергове звернення, чергову заяву до ООН та інших міжнародних інституцій з вимогою посилити санкційний вплив на РФ", – анонсував він.

За його словами, Україна також працює на дипломатичному рівні, щоб виключити Росію з Радбезу ООН та самої організації.

"Оскільки Росія грубо порушує усі норми організації, які напрацьовані за час після Другої світової війни", – пояснив Веніславський.

Він також зазначив, що сьогодні Рада нацбезпеки та оборони відреагує і на грубе порушення норм міжнародного права Росією.

"Думаю, що подальші дії ЗСУ та вищого керівництва не будуть залежати від тих рішень, що ухвалює у своїй хворобливій уяві диктатор. Переконаний, що на РНБО будуть розглянуті питання щодо подальшого забезпечення нашої армії та загальної безпеки для відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету на усіх тимчасово окупованих територіях", – сказав він.

Нагадаємо, після фіктивних псевдореферендумів 23 – 27 вересня, під час яких російські солдати з автоматами ходили по оселях українців, змушуючи їх ставити галочки, путінський речник Дмитро Пєсков заявив, що РФ продовжуватиме війну до повного "звільнення", тобто окупації, території Донецької області.

Сьогодні президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей "незалежними територіями" на основі "результатів референдумів", що "провели" росіяни на окупованих територіях України. Повідомлялося, що ці документи набули "чинності" 29 вересня.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що наразі всі 32 організатори псевдореферендумів, а також так звані спостерігачі ідентифіковані і нестимуть відповідальність.