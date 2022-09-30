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​На Донеччині взяли під варту священника УПЦ МП, який під час вторгнення РФ закликав вірян обрати окупаційну владу

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

На Донеччині повідомили про підозру священнику УПЦ МП із селища Ярова, якого звинувачують у колабораційній діяльності.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, у травні настоятель "Казанської" парафії вступив у змову з російськими військовими і за їхніми вказівками організував збір жителів селища у приміщенні місцевого клубу. 

"Користуючись повагою серед селян, священник повідомив громадянам, що населений пункт перебуває під контролем військ РФ і необхідно обрати нового керівника місцевої влади для взаємодії з окупантами. Під впливом особистої думки підозрюваного більшістю голосів місцеві мешканці підтримали запропоновану кандидатуру нового псевдоголови смт Ярова", – розповіли в прокуратурі.

Коли українські захисники звільнили селище Ярова від рашистів, священника УПЦ МП затримали. 

Фото: Facebook/Донецька обласна прокуратура

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

В прокуратурі зазначили, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше у Сєвєродонецьку виявили священнослужителя УПЦ МП, який передавав ворогу дані про українські війська.

На Житомирщині прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти настоятеля церкви УПЦ Московського патріархату в Новоград-Волинському районі. За даними слідства, він публічно закликав до підтримки російського вторгнення в Україну.

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