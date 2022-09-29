БЕБ передало до ЗСУ понад 2 млн пачок цигарок

Вилучені тютюнові вироби не призначені для реалізації на території України, проте є придатними для споживання.

Детективи Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора, в ході проведення кримінального провадження вилучили у якості речових доказів понад два млн пачок тютюнових виробів орієнтовною вартістю близько 130 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Вилучені тютюнові вироби не призначені для реалізації на території України, проте є придатними для споживання за якісними характеристиками", – йдеться у повідомленні.

За результатами досудового розслідування в діях службових осіб підприємства, яке виготовило сигарети, не встановлено складу злочину, а кримінальне провадження щодо нього закрите.

На підставі судового рішення, проти винесення якого не заперечували представники підприємства, співробітники БЕБ України та Офісу генерального прокурора передали понад два млн пачок тютюнових виробів до ЗСУ для забезпечення військовослужбовців української армії.

Нагадаємо, раніше БЕБ зупинило діяльність п’яти закладів нелегального грального бізнесу в Києві. Гральні заклади працювали без створення юридичної особи та сплати податків.