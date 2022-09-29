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Україна повернула з ворожого полону чотирьох морських піхотинців і двох цивільних

З початку вересня було визволено 235 українських полонених.

Україна повернула з ворожого полону чотирьох морських піхотинців і двох цивільних
Скріншот відео
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Ще шість українців повернулися додому з російського полону: двоє цивільних і четверо морських піхотинців.

Про це повідомляє у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули шістьох наших людей – чотирьох морпіхів та двох цивільних. Офіцери – Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати – Герасименко Людмила та Іван Земляной. Цивільні – Андруша Вікторія та Майборода Яна", – йдеться у повідомленні.

 

За інформацією Єрмака, Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО.

Майборода Яна опинилася в полоні, тому що у її телефоні знайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.

Звільнені військові брали участь у боях за Маріуполь.

Керівник ОП подякував Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. "Лише цього місяця ми повернули 235 наших людей. Не зупиняємось", – підсумував він.

Нагадаємо, у російському полоні наразі перебувають майже 800 азовців. Серед них більш ніж 40 жінок, є і вагітні.

 

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