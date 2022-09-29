Військовослужбовці ЗСУ у червні 2022 року взяли його у полон під час бойових дій на Луганщині.

Повідомлено про підозру уродженцю Донецька, який, за інформацією слідства, в жовтні 2015 року добровільно вступив до лав "1 танковой роты 1 взвода 7 отдельной мотострелковой бригады народной милиции «ЛНР»" окупаційної адміністрації РФ на посаду оператора-навідника танка.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"У лютому 2022 року підозрюваного відправили в район населеного пункту Трьохізбенка на Луганщині для подальшого проходження військової служби та здійснення збройної агресії спільно з військовими РФ проти підрозділів ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

У квітні 2019 року він став "командиром танка" цього незаконного збройного формування. А вже у червні 2022 року військовослужбовці ЗСУ взяли його у полон під час бойових дій на Луганщині.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури командиру танка так званої народної міліції "ЛНР" повідомлено про підозру. Йому інкриміновано ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 260 КК України.

Нагадаємо, раніше було засуджено до 10 років ув’язнення заступника командира роти окупаційних військ РФ. Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань.