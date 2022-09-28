Синдром Щекавиці
Синдром Щекавиці
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
ГоловнаПраво

Заступника командира роти окупаційних військ РФ засуджено до 10 років ув’язнення, – Офіс генпрокурора

Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Заступника командира роти окупаційних військ РФ засуджено до 10 років ув’язнення, – Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори у суді довели, що у липні 2021 року мешканець міста Амвросіївка Донецької області уклав контракт на "службу" у так званому 2-му АК народної міліції "ЛНР". До лав незаконного збройного формування окупаційної адміністрації РФ він вступив одразу після закінчення військового вишу в окупованому Донецьку.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Засуджений організовував роботу з підготовки підрозділу для збройного опору силам ООС: несення служби у добових нарядах та виїзд на лінію бойового зіткнення з українською армією, транспортування військової техніки до місця дислокації роти", – йдеться у повідомленні.

 

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заступник командира роти окупаційної армії держави-агресора воював на Луганщині. У липні 2022 року засуджений отримав поранення під час боїв на Донеччині, військовослужбовці ЗСУ взяли його у полон.

 

За публічного обвинувачення прокурорів Луганської обласної прокуратури заступника командира роти так званого 2-го армійського корпусу народної міліції "ЛНР" засуджено до 10 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

Нагадаємо, в Івано-Франківську засудили бойовиків "ДНР" і "ЛНР", які воювали на боці РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , , ,
Читайте також