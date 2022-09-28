Заступника командира роти окупаційних військ РФ засуджено до 10 років ув’язнення, – Офіс генпрокурора

Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Прокурори у суді довели, що у липні 2021 року мешканець міста Амвросіївка Донецької області уклав контракт на "службу" у так званому 2-му АК народної міліції "ЛНР". До лав незаконного збройного формування окупаційної адміністрації РФ він вступив одразу після закінчення військового вишу в окупованому Донецьку.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Засуджений організовував роботу з підготовки підрозділу для збройного опору силам ООС: несення служби у добових нарядах та виїзд на лінію бойового зіткнення з українською армією, транспортування військової техніки до місця дислокації роти", – йдеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заступник командира роти окупаційної армії держави-агресора воював на Луганщині. У липні 2022 року засуджений отримав поранення під час боїв на Донеччині, військовослужбовці ЗСУ взяли його у полон.

За публічного обвинувачення прокурорів Луганської обласної прокуратури заступника командира роти так званого 2-го армійського корпусу народної міліції "ЛНР" засуджено до 10 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

Нагадаємо, в Івано-Франківську засудили бойовиків "ДНР" і "ЛНР", які воювали на боці РФ.