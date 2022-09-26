"Луцького терориста", з яким говорив Зеленський, засуджено до 13 років в’язниці, – Офіс генпрокурора

Крім захоплення заручників, засуджений здійснював постріли зі зброї, підірвав гранату поблизу службового автомобіля поліції та кинув ще одну гранату в бік правоохоронців.

За публічного обвинувачення Волинської обласної прокуратури до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено "луцького терориста".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Суд визнав місцевого жителя винним у захопленні та триманні заручників, вчиненні терористичного акту, незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибуховими пристроями, примушуванні працівника автотранспорту до невиконання службових обов’язків шляхом погрози вбивством, незаконному заволодінні транспортним засобом, замаху на вбивство працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 259, ч.ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 280, ч. 3 ст. 289 та ст. 348 КК України).

"У суді прокурори довели, що 21 липня 2020 року у Луцьку чоловік, маючи при собі автомат Калашникова, боєприпаси та вибухові пристрої, захопив в заручники 13 людей – водія та пасажирів рейсового автобуса, серед яких був неповнолітній. Засуджений утримував їх 12 годин", – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора нагадує, що впродовж дня він також здійснював постріли із наявної в нього зброї, підірвав гранату поблизу службового автомобіля поліції та кинув ще одну гранату в бік правоохоронців, посягаючи на їхні життя.

Нагадаємо 21 липня 2020 року у Луцьку чоловік із вибухівкою захопив автобус із пасажирами. Його вимогою було, щоб "вищі чини влади заявили, що вони – терористи в законі".

Президент Зеленський зв’язався з чоловіком, який в той час називав себе Максимом "Плохім". Після розмови з ним троє людей покинули транспортний засіб. Президент також опублікував відео, яке від нього вимагав "луцький терорист". Проте після того, як зловмисник відпустив заручників, допис зник зі сторінки президента.

В той же день терориста було затримано, при цьому було звільнено 13 заручників.