Глобальний вплив та актуальні тренди: які борги зачекають під час війни?

Після початку повномасштабних воєнних дій на території України змінилося наше життя: як повсякденне, так і професійне. За ці місяці ми пристосувалися до страшної реальності, система виконання рішень теж зазнала змін. Які сфери зачепило у першу чергу?

Виконання приписів нотаріуса – наразі поза законом та не можуть виконуватися ні приватними, ні державними виконавцями. Під час воєнного стану борги за комунальні послуги (за якими є відповідні рішення щодо їх примусового стягнення) не будуть стягуватись з громадян. Це стосується територіальних громад, які розташовані у районах проведення воєнних дій, або які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації, оточенні, а також якщо стягнення за житлово-комунальні послуги здійснюється щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи і було знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій.

Фото: EPA/UPG

Адже, коли практично кожна українська сім’я вважає за свій обов’язок зробити посильний вклад у підтримку нашої армії, допомагаючи волонтерам та відправляючи кошти на офіційні рахунки, обов’язок держави так само йти назустріч громадянам.

Які ще послаблення передбачені як для громадян, так і для бізнесу?

Відтак, Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності приватних виконавців та примусового виконання судових рішень, рішень інших органів (посадових осіб) у період дії воєнного стану" передбачено зняття тимчасових обмежень щодо права боржників на користування певними видами зброї. Зауважу, відповідні вмотивовані заборони у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю (та ін.) виносились за наявності заборгованості зі сплати аліментів, яка у сумі перевищувала платежі за чотири місяці.

Один із найважливіших показників останнього місяця – зростає кількість підприємств, які відновлюють роботу на повну потужність. Це свідчить про обережний оптимізм бізнесу та зростання впевненості у перспективах в Україні. Економічна активність стабілізується і на тлі війни – це значний результат. Саме приватна ініціатива здатна витримати усі неймовірні навантаження, стабілізувати економіку та в майбутньому виступити драйвером прискореної відбудови і розвитку. Тож зусилля нашої армії та критичної інфраструктури наразі мають бути зосереджені тільки на нашу найшвидшу перемогу, не можна втрачати ні хвилини. Тому борги, якщо такі є чи виникатимуть, поки мають залишитись на задньому плані. Передусім це стосується підприємств оборонно-промислового комплексу, визначені в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; органів військового управління, з’єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій, які входять до складу Збройних Сил України.

Адже зараз найголовніше – це перемога України, а вона стосується насамперед її громадян. Доки триває війна, українці в умовах російської окупації переживають депортацію та інші звірства, навіть на неокупованій території потерпають від обстрілів та бомбардувань. Єдиний шлях убезпечити десятки мільйонів українців – це припинення війни, а єдиний шлях припинення війни – це перемога України. А отже перемога тих, хто вірить у закон, прагне проведення виборів і відповідальності своїх лідерів. А особливо для тих, хто заради цього готовий іти на ризик.

І зараз, коли державні інституції роблять все, аби на своєму фронті спростити життя громадян, кожен думає лише про майбутнє, коли Україна долучається до інших демократій світу у різних формах співпраці, а й про майбутнє в широкому сенсі.