Чаус просить ДБР допитати Холодницького щодо його справи про хабарництво

Екссудя вважає, що підписи під дозволами на обшуки ставив не тодішній очільник САП, а інша особа.

Екссуддя Дніпровського суду Києва Микола Чаус подав клопотання до Державного бюро розслідувань про потребу допитати колишнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це з Вищого антикорупційного суду інформує кореспондентка Катерина Петренко.

Микола Чаус заявив про підробку документів у його справі за обвинуваченням у хабарництві. На прохання обвинуваченого експерти дослідили клопотання про дозволи на обшуки в його автомобілі, кабінеті та на робочому місці і виявили, що деякі підписи від імені Холодницького буцімто виконані іншою особою.

"За фактами підробки підписів від імені Холодницького я звертався до ДБР, щоб порушили кримінальне провадження, 6 червня 2022 року. Було зареєстроване провадження по Холодницькому. Я подавав клопотання про проведення почеркознавчої експертизи. На даний час немає інформації про призначення ДБР експертизи. Також я хотів допитати Холодницького, щоб отримати його підписи. Немає інформації від слідчого. Хочу, щоб мене визнали потерпілим через підробку документів, бо це завдало мені значної моральної та матеріальної шкоди", – висловився Чаус.

Також обвинувачений каже, що поскаржився до суду на бездіяльність слідчого ДБР. З його слів, скарга задоволена. Але оригінал до суду він не приніс.

За словами прокурора Жовницької, клопотання про обшук машини та кабінету Холодницький підписав, перебуваючи у відпустці в Ризі. Наголошує, що підписи його.

Водночас Чаус хоче перевірити польоти колишнього очільника САП. Він вже звертався до українських авіаліній, але ті повідомили Чаусу, що не можуть без рішення суду дати дозвіл на перевірку. Екссуддя хоче дізнатися, коли саме Холодницький повернувся в Україну. Якщо на день пізніше, то, на думку обвинуваченого, підозра нібито також може бути підписана кимось іншим.

Крім того, обвинувачений екссуддя заявляє, що була плутанина з його обшуком. Він каже, що є клопотання Холодницького про особистий обшук Чауса та відповідна ухвала Солом’янського суду, проте прокурор нібито запевняє, що особистого обшуку не було. Зі слів Чауса, також є клопотання про обшук його автомобіля, де серед іншого хотіли знайти комп’ютерну техніку та чорнові записи, але цей обшук теж, мовляв, не проводили. У справі є дозвіл на обшук кабінету №6 в суді. Та Чаус каже, що в його кабінеті нічого не вилучалось, а всі матеріали були вилучені з кабінету №7, хоч дозволу на його обшук не було.

Втім прокурор Жовницька каже, що особистий обшук Чауса, а також обшук автомобіля та земельної ділянки не проводились.

"20 хвилин Чаус говорив, що ухвала була на його шостий кабінет, але якщо її відкрити, то там прописано: кабінет №6 та приймальня. Приймальня – це місце, що поруч", – апелювала прокурор.

Між іншим, Чаус заявляє, що сторона обвинувачення вилучила його автомобіль, але тільки через місяць отримала дозвіл на арешт транспорту.

"Це свідчить про упереджене та несправедливе ставлення до мене. Чотири рази накладали арешт на моє авто, бо боялись, що я найму адвокатів, і буде їм тяжко розглядати це провадження. У березні 2016 року я виставив свій автомобіль на продаж. Це спростовує, що я хабарник. Бо якщо б мені носили такі великі суми, то навіщо мені продавати авто?" – обурювався екссуддя.

Натомість прокурор висловилась проти долучення низки матеріалів захисту:

"Деякі протоколи вже є в матеріалах справи. Більшість оголошеного Чаусом – це адвокатські запити та відповіді, що немає інформації. Папери, папери, папери… Що вони доводять? Хіба для об’єму долучають".

Колегія суддів долучила всі матеріали та надасть їм оцінку в нарадчій.

Зауважимо, у Чауса з’явився новий адвокат. Він попросив перерву в розгляді провадження для ознайомлення з матеріалами. Але прокурорка Аліна Жовницька сказала, що адвокат має відскановані матеріали, у Чауса ще є два адвокати, які зараз досліджують докази захисту, тож продовження розгляду не є порушенням права на захист. Суд погодився з прокуроркою та продовжив засідання.

Чаус і далі зачитував докази захисту, серед яких більшість – адвокатські запити.

Зрештою головуючий суддя Євген Крук його перервав:

"Який це має стосунок до нашої справи? Ніякого. Говоріть по суті обвинувачення".

Розгляд справи продовжать 4 жовтня.

Нагадаємо, Чауса підозрюють в отриманні в серпні 2016 року 150 000 доларів хабаря за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя поклав у скляні банки, одну з яких встиг закопати. Заарештувати його тоді не вдалося, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання. Недоторканність зняли з нього вже після втечі до Молдови.

На початку квітня минулого року повідомляли, що Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Також міністр внутрішніх справ Молдови сказав, що підозрювані в організації викрадення листувалися українською мовою.

МЗС України заперечило, що державні установи України причетні до викрадення судді-втікача.

17 травня Чаус записав перше відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви. Він також заявив, що його не викрадали.

У середині липня генпрокурор Молдови Олександр Стояногло оголосив про завершення розслідування зникнення колишнього судді Миколи Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення можуть бути причетні державні структури України.

У МЗС сказали, що Україна неодноразово заявляла про готовність до максимальної співпраці з Молдовою в справі судді Миколи Чауса. Це питання обговорювалося як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ.

30 липня довкола особи Чауса розгорнувся новий скандал. ЗМІ повідомили, що екссуддю виявили в селі на Вінниччині – нібито він сам прийшов і попросив подзвонити правоохоронцям. Національне антикорупційне бюро заявило, що правоохоронці затримали Чауса. Водночас НАБУ стверджувало, що особи, які його затримали, не виходять на зв’язок.

Зрештою Чауса в кортежі СБУ, за яким гналися автівки НАБУ, відвезли в слідчий ізолятор Служби безпеки.

Зараз справа про можливе хабарництва Чауса слухається у Вищому антикорупційному суді. З серпня він був під домашнім арештом, а потім запобіжний захід змінили на заставу. Він її сплатив у розмірі 718 000 гривень.