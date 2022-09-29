Маляр розповіла, як українську армію готують до зими

Українська армія вже почала отримувати зимові речі, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу, передає кореспондент LB.ua.
Впродовж тижня 22 – 28 вересня Міноборони передало:
- понад 24 000 бронежилетів;
- 14 000 шоломів;
- 60 000 пар взуття, 35 000 пар з яких – зимове;
- 24 000 комплектів польової форми;
- понад 43 000 зимових шапок;
- 90 000 курток утеплених;
- близько 140 000 білизни демісезонної.
"Це те, що стоїть на обліку і дуже швидко передається нашим бійцям. Пріоритетність розподілу - тобто, в яку бригаду чи регіон направляється одяг - визначає командування", - пояснила Маляр.
Ще 30 000 комплектів зимової форми буде доставлено і розподілено в ці дні, додала вона.
"За наступні два тижні ми очікуємо суттєвого збільшення постачання", - зазначила Маляр.
Нагадаємо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, МОУ віддасть українським виробникам 100% замовлень на речове забезпечення української армії.