Маляр розповіла, як українську армію готують до зими

Міноборони очікує на днях партію зі ще 30 тис. комплектів зимового одягу для військових

Українська армія вже почала отримувати зимові речі, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу, передає кореспондент LB.ua.

Впродовж тижня 22 – 28 вересня Міноборони передало:

понад 24 000 бронежилетів;

14 000 шоломів;

60 000 пар взуття, 35 000 пар з яких – зимове;

24 000 комплектів польової форми;

понад 43 000 зимових шапок;

90 000 курток утеплених;

близько 140 000 білизни демісезонної.

"Це те, що стоїть на обліку і дуже швидко передається нашим бійцям. Пріоритетність розподілу - тобто, в яку бригаду чи регіон направляється одяг - визначає командування", - пояснила Маляр.

Ще 30 000 комплектів зимової форми буде доставлено і розподілено в ці дні, додала вона.

"За наступні два тижні ми очікуємо суттєвого збільшення постачання", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, МОУ віддасть українським виробникам 100% замовлень на речове забезпечення української армії.