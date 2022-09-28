ЗСУ відбили атаки росіян біля більш ніж десятка населених пунктів, - Генштаб

Також українські захисники уразили один командний і два опорні пункти окупантів, станцію-ретранслятор тощо.

За цю добу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Faceboook.

Українська авіація уразила два опорних пункти противника. А ракетні війська і артилерія вдарили по командному пункту, чотирьох районах зосередження живої сили та техніки противника та станції-ретранслятору.

У той же час загарбники завдали два ракетні та три авіаційні удари і здійснили понад шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждало понад вісім населених пунктів. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Мар’їнка, Миколаїв, Вищетарасівка, Тернові Поди, Мирне та Новогригорівка.

За даними Генштабу, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 28 вересня така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін;

та - без суттєвих змін; на Сіверському росіяни завдали удару в районі населеного пункту Сеньківка Чернігівської області;

росіяни завдали удару в районі населеного пункту Сеньківка Чернігівської області; на Слобожанському під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка та Сенькове;

під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка та Сенькове; на Краматорському окупанти накрили вогнем Старий Караван, Слов’янськ, Закітне, Діброву та Озерне;

окупанти накрили вогнем Старий Караван, Слов’янськ, Закітне, Діброву та Озерне; на Бахмутському рашисти обстріляли Спірне, Сіверськ, Серебрянку, Нью-Йорк, Андріївку, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівку, Зайцеве, Веселу Долину, Опитне, Яковлівку, Майорськ, Юр’ївку, Білогорівку, Веселе та Роздолівку;

рашисти обстріляли Спірне, Сіверськ, Серебрянку, Нью-Йорк, Андріївку, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівку, Зайцеве, Веселу Долину, Опитне, Яковлівку, Майорськ, Юр’ївку, Білогорівку, Веселе та Роздолівку; на Авдіївському окупанти завдали ударів по населених пунктах Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар’їнка, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Парасковіївка та Георгіївка;

окупанти завдали ударів по населених пунктах Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар’їнка, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Парасковіївка та Георгіївка; на Новопавлівському росіяни накрили вогнем населені пункти Павлівка, Микільське, Вугледар, Володимирівка, Єгорівка, Пречистівка, Золота Нива, Шевченко, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне та Времівка;

росіяни накрили вогнем населені пункти Павлівка, Микільське, Вугледар, Володимирівка, Єгорівка, Пречистівка, Золота Нива, Шевченко, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне та Времівка; на Запорізькому обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них - Степове, Павлівка, Новопіль, Оріхів, Темирівка, Ольгівське та Гуляйполе;

обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них - Степове, Павлівка, Новопіль, Оріхів, Темирівка, Ольгівське та Гуляйполе; на Південнобузькому обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнало понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, зокрема і Нікополь. На цьому напрямку ворог здійснив також до 40 вильотів БпЛА.

Нагадаємо, на півдні України російські війська ніде не просуваються вперед і не мають змоги проводити наступальні дії.

Поблизу Мелітополя нині пролунали вісім гучних вибухів.