​Місія ООН досі не була в Оленівці для розслідування теракту росіян, - омбудсман

Представники організації звернулися до РФ і чекають дозволу туди приїхати.

Моніторингова місія ООН, яка мала розслідувати теракт у колонії в Оленівці Донецької області, так і не прибула в Україну.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що Росія так і не надала йому дозвалу відвідати Оленівку. При цьому омбудсман РФ Тетяна Москалькова порадила звертатися не до неї, а до так званого "омбудсмена ДНР".

"На жаль, ми не бачимо і приїзду окремої моніторингової місії ООН, яка була створена рішенням генсека ООН пана Гутерреша. Він створив місію і заявив, що вона швидко приїде в Оленівку і проведе розслідування", - зазначив Лубінець.

Він також проаналізував склад місії і передав результати в ООН. Він зазначив, що всі троє осіб-іноземців "вже перебувають під впливом РФ".

"Не знаю, чи ООН сподобався мій аналіз, але наразі, на мій погляд, вони роблять процес заради процесу. Вони наголошують, що звернулися до РФ і чекають дозволу туди приїхати. Всі притомні люди розуміють, що РФ вже давно прибрала всі докази того воєнного злочину. Інакше ми не можемо це називати", - пояснив омбудсман.

Він наголосив, що за результатами аналізу фото і відеоматеріалів, українські і міжнародні експерти зійшлися у думці, що теракт в Оленівці - це операція Росії.

Нагадаємо, 28 липня росіяни вбили близько 40 і поранили близько 130 українських військовополонених, аби приховати знущання над ними.

У Генштабі ЗСУ завили, що Росія навмисне завдала удару по колонії. Пізніше стало відомо, що окупанти заздалегідь планували обстріл колонії в Оленівці.

18 вересня колонія в Оленівці знову потрапила під обстріл. Повідомлялося про загиблого військовополоненого і чотирьох поранених. Напередодні стало відомо, що в колонії покращили побутові умови для військовополонених напередодні ймовірного візиту місії ООН.