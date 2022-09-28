Делегація французького парламенту під керівництвом президента національних зборів країни Яель Браун-Піве прибула до Києва.

Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Радий вітати у Києві президента національних зборів Яель Браун-Піве та важливу парламентську делегацію", – написав дипломат у Twitter.

Він також опублікував фото із зустрічі французьких парламентарів зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністеркою з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонною, яка також прибула до Києва. Вона наголосила, що Франція й надалі підтримуватиме територіальну цілісність України і ніколи не визнає псевдореферендуми, які РФ організувала на тимчасово захоплених територіях.