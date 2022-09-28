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​​Держдума РФ проведе "позапланове засідання" щодо "референдумів" на окупованих територіях

Ватажки терористів "ЛДНР" провели "нараду" зі своїм керівництвом у Москві.

​​Держдума РФ проведе "позапланове засідання" щодо "референдумів" на окупованих територіях
Фото: TVC.ru

Державна дума Росії проведе позапланове засідання щодо "референдумів" на окупованих територіях України у понеділок, 3 жовтня. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на голову Держдуми В’ячеслава Володіна.

За його словами, перед цим відбудеться засідання Ради Держдуми.

Зазначається, що сьогодні Володін провів нараду з головами фракцій за підсумками "референдумів" у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Напередодні голова Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що верхня палата російського парламенту може розглянути закони щодо "приєднання нових територій до РФ" на засіданні 4 жовтня.

Раніше британська розвідка повідомляла, що 30 вересня президент РФ Путін виступить перед обома палатами російського парламенту, де, ймовірно, оголосить про анексію окупованих територій України.

Нагадаємо, псевдореферендуми на захоплених частинах Херсонської, Луганської, Донецької і Запорізької областей окупанти влаштували із 23 до 27 вересня. Озброєні солдати вдиралися до осель людей, аби "мотивувати" їх взяти участь у фіктивному голосуванні. Також фіксувалося завезення для "голосування" людей із Криму.

За даними СБУ, окупанти оформили "результати" псевдореферендумів ще на початку вересня. 

Україна не визнає незаконного "приєднання" своєї території до Росії і буде її деокуповувати. Заяви про невизнання зробили і союзники, зокрема США.

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