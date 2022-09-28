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ЦРУ влітку попереджало Німеччину про можливі атаки на російські газопроводи, – Spiegel

"Берлін припускає цілеспрямовану атаку на трубопроводи".

ЦРУ влітку попереджало Німеччину про можливі атаки на російські газопроводи, – Spiegel
Фото: EPA/UPG

Центральне розвідувальне управління США у серпні попереджало Німеччину про можливі атаки на російські газопроводи в Балтійському морі.

Про це повідомив німецький журнал Spiegel, пише Reuters.

Німецьке видання посилається на анонімні джерела, зазначивши, що Берлін припускає цілеспрямовану атаку на газопроводи “Північний потік-1” і “Північний потік-2”.

Речник німецького уряду відмовився від коментарів, додав Spiegel.

Нагадаємо, 27 вересня у Морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік-1” у водах Швеції і Данії. Витоки сталися невдовзі після виявлення витоку на “Північному потоці-2”, про який стало відомо напередодні.

Серед причин витоків газу на обох "Північних потоках" розглядають диверсію. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, зокрема, що витоки розслідуються, а перші звіти свідчать про те, що вони могли стати результатом саботажу.

Витоки призводять до викидів парникових газів, викликаючи побоювання експертів, що збій може спричинити кліматичну катастрофу, хоча її можливі обсяги наразі невідомі.

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