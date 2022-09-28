Зеленський привітав Мелоні та її партію з перемогою на виборах

Президент України Володимир Зеленський привітав Джорджію Мелоні та її партію з перемогою на парламентських виборах в Італії.
Про це йдеться у твіттері президента.
“Вітаємо Джорджу Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах. Цінуємо сталу підтримку України з боку Італії в боротьбі з російською агресією”, – йдеться у повідомленні.
Зеленський підкреслив, що Україна розраховує на плідну співпрацю з новим італійським урядом.
Вітаємо Джорджу Мелоні @GiorgiaMeloni та її політичну силу з перемогою на виборах. Цінуємо сталу підтримку України з боку Італії в боротьбі з російською агресією. Розраховуємо на плідну співпрацю з новим італійським урядом.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2022
Вона пообіцяла підтримувати політику Заходу щодо України і не ризикувати з крихкими фінансами Італії. Хоча в минулому Мелоні висловлювала євроскептичні погляди, а її союзники мають неоднозначно прихильні погляди щодо Росії і Путіна.