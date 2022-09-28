Зеленський привітав Мелоні та її партію з перемогою на виборах

Україна розраховує на плідну співпрацю з новим італійським урядом.

Президент України Володимир Зеленський привітав Джорджію Мелоні та її партію з перемогою на парламентських виборах в Італії.

Про це йдеться у твіттері президента.

“Вітаємо Джорджу Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах. Цінуємо сталу підтримку України з боку Італії в боротьбі з російською агресією”, – йдеться у повідомленні.

Зеленський підкреслив, що Україна розраховує на плідну співпрацю з новим італійським урядом.

Вітаємо Джорджу Мелоні @GiorgiaMeloni та її політичну силу з перемогою на виборах. Цінуємо сталу підтримку України з боку Італії в боротьбі з російською агресією. Розраховуємо на плідну співпрацю з новим італійським урядом. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2022

Нагадаємо, в Італії вперше з часів Другої світової війни на парламентських виборах перемогла коаліція правих партій – разом вони набрали близько 40% голосів. Уряд може очолити Джорджія Мелоні.

Вона пообіцяла підтримувати політику Заходу щодо України і не ризикувати з крихкими фінансами Італії. Хоча в минулому Мелоні висловлювала євроскептичні погляди, а її союзники мають неоднозначно прихильні погляди щодо Росії і Путіна.