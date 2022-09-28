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Витоки на “Північному потоці” могли бути результатом саботажу, – Блінкен

Водночас це лише перші результати розслідування, підкреслив держсекретар США.

Витоки на “Північному потоці” могли бути результатом саботажу, – Блінкен
Фото: nord-stream2.com

Витоки в газопроводах “Північний потік” розслідуються, перші звіти свідчать про те, що вони могли стати результатом саботажу.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив на прессконференції у Вашингтоні, пише Bloomberg.

“Перші звіти вказують на те, що це може бути результатом нападу або якоїсь диверсії, але це перші звіти, ми ще їх не підтвердили”, – сказав держсекретар.

Блінкен додав, що США та їхні союзники “працюють з ранку до ночі” над вирішенням проблеми енергетичної безпеки ЄC, і “витоки не матимуть значного впливу на енергетичну стійкість Європи”.

Нагадаємо, експерти заявляють, що незрозумілі витоки в двох російських газопроводах Nord Stream у Балтійському морі призводять до викидів парникових газів, викликаючи побоювання, що збій може спричинити кліматичну катастрофу, хоча її можливі обсяги наразі невідомі.

Енергетичне агентство Данії вважає, що витоки, ймовірно, продовжуватимуться протягом кількох днів і, можливо, навіть тижня.

27 вересня у Морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік-1” у водах Швеції і Данії. Витоки сталися невдовзі після виявлення витоку на “Північному потоці-2”, про який стало відомо напередодні.

Серед причин витоків газу на обох "Північних потоках" розглядають диверсію. Пошкодження виявили в один день на трьох нитках із чотирьох, які мають трубопроводи. 

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