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У Facebook викрили велику мережу російських ботів, що маскувалися під відомі медіа і поширювали антиукраїнські тези

Спершу дезінформацію писали на підробних сайтах – потім публікували в соцмережах. Деякі дописи репостили російські посольства. 

У Facebook викрили велику мережу російських ботів, що маскувалися під відомі медіа і поширювали антиукраїнські тези
Фото: EPA/UPG

Компанія Meta (Facebook) викрила велику мережу російських ботів, націлених насамперед на Німеччину, Францію, Італію та Велику Британію. Вона почала діяти у травні і була зосереджена навколо мережі з 60 сайтів, що видавали себе за справжні новинні медіа в Європі, включно зі Spiegel, The Giardian, Bild.

На фейкових сайтах публікувалися матеріали з критикою України і біженців, вихвалянням Росії і твердженнями, що санкції битимуть по Заходу, а не Москві. Однією з тем були звірства росіян у Бучі – боти і підробні сайти просували дезінформацію, що масових убивств цивільних не було. Потім ці тексти просувалися на соціальних платформах включно з Facebook, Imstagram, Telegram, Twitter і вебсайти петицій Change.org. Про це йдеться у звіті Meta

"Це найбільша і найскладніша операція російського походження, яку ми зірвали від початку війни в України", – зазначили в компанії.

Підроблені вебсайти і використання багатьох мов вимагали технічних та лінгвістичних інвестицій. Інформація поширювалась німецькою, англійською, французькою, італійською, іспанською, українською і російською мовами. Деякі репости з таких сторінок робили посольства Росії в різних країнах. 

Ботам давали однакові імена на кількох сайтах, аби створити ілюзію існування такої людини. 

Нагадаємо, в серпні компанія Meta відключила понад 1000 фальшивих акаунтів, з яких писались численні коментарі на підтримку російського вторгнення в Україну.

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