Брінк: "Не думаю, що Україна постійно хотіла би економічно залежати від жодної з країн"

Посол США наголосила, що Штати підтримуватимуть Україну як економічно, так і в питаннях безпеки.

Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що Штати підтримуватимуть Україну в довгостроковій перспективі, як економічно, так і в питаннях безпеки.

Про це вона заявила на брифінгу в Києві.

На запитання, чи буде для України розподілена фінансова та безпекова допомога, Брінк сказала що основні запити президента США до Конгресу - це саме безпека, макрофінансова допомога, а також пряма економічна допомога.

"Крім того, що ваша країна має вижити, має вижити і її економіка. Тому важливо, зокрема, відновити експорт. Особливо враховуючи ситуацію на кордоні... А також бізнес, який поставляє свою продукцію через порти Чорного моря... Ми також намагаємось підтримати вашу енергетичну систему, аби децентралізувати її, і звичайно ж відновити пошкоджені об'єкти. Це дуже важливо, адже енергетика важлива для виробництва та індустрії", - пояснила посол.

"Зараз в США багато різних настроїв (окрема, - щодо втомленості від війни, - ред.). Я їм відповідаю: "Україна не хоче бути залежною від жодної країни світу і назавжди... Ми підтримуємо українців у тому, що в них є мрія і бачення того, як має виглядати їхня країна - незалежна та суверенна. Саме таку Україну я знаю... І така Україна буде нашим дуже важливим партнером, а також партнером для Європи, у тому числі - в питанні безпеки. Тому йдеться про довгострокову підтримку та довгострокове партнерство", - додала Брінк.

Раніше посол США також висловила впевненість у тому, що Конгрес схвалить допомогу Україні, але її обсяг може змінитися.