Або ми починаємо рити, або …
Або ми починаємо рити, або …
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Ще п’ять підприємств Укроборонпрому корпоратизували
Ще п’ять підприємств Укроборонпрому корпоратизували
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
19-й Рамштайн. Звірка годинників
19-й Рамштайн. Звірка годинників
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
ГоловнаСвіт

Брінк: "Не думаю, що Україна постійно хотіла би економічно залежати від жодної з країн"

Посол США наголосила, що Штати підтримуватимуть Україну як економічно, так і в питаннях безпеки.

Брінк: "Не думаю, що Україна постійно хотіла би економічно залежати від жодної з країн"
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що Штати підтримуватимуть Україну в довгостроковій перспективі, як економічно, так і в питаннях безпеки.

Про це вона заявила на брифінгу в Києві.

На запитання, чи буде для України розподілена фінансова та безпекова допомога, Брінк сказала що основні запити президента США до Конгресу - це саме безпека, макрофінансова допомога, а також пряма економічна допомога.

"Крім того, що ваша країна має вижити, має вижити і її економіка. Тому важливо, зокрема, відновити експорт. Особливо враховуючи ситуацію на кордоні... А також бізнес, який поставляє свою продукцію через порти Чорного моря... Ми також намагаємось підтримати вашу енергетичну систему, аби децентралізувати її, і звичайно ж відновити пошкоджені об'єкти. Це дуже важливо, адже енергетика важлива для виробництва та індустрії", - пояснила посол.

"Зараз в США багато різних настроїв (окрема, - щодо втомленості від війни, - ред.). Я їм відповідаю: "Україна не хоче бути залежною від жодної країни світу і назавжди... Ми підтримуємо українців у тому, що в них є мрія і бачення того, як має виглядати їхня країна - незалежна та суверенна. Саме таку Україну я знаю... І така Україна буде нашим дуже важливим партнером, а також партнером для Європи, у тому числі - в питанні безпеки. Тому йдеться про довгострокову підтримку та довгострокове партнерство", - додала Брінк.

Раніше посол США також висловила впевненість у тому, що Конгрес схвалить допомогу Україні, але її обсяг може змінитися.

  • Сенат США минулого тижня схвалив проєкт про додаткове фінансування на питання нацбезпеки, включно з допомогою для України. З проєкту виключили найбільш суперечливе питання - про заходи на південному кордоні для стримання міграції.
  • Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон дав зрозуміти, що не хоче виносити на голосування проєкт без заходів щодо південного кордону. Хоча перед тим він говорив, що компромісний проєкт у повному вигляді не має шансів у Палаті представників, якщо буде схвалений у Сенаті. Палата пішла на перерву до кінця лютого.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies