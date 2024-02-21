Співзасновника російського "Яндекса" виключать із санкційного списку ЄС, — SkyNews

Країни ЄС, імовірно, погодилися вилучити із санкційного списку співзасновника російської пошукової системи Яндекс, Аркадія Воложа, пише SkyNews.
За інформацією джерел SkyNews, країни погодилися виключити Аркадія Воложа зі списку фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовані санкції через вторгнення Росії в Україну.
Волож є одним із осіб, яких планують виключити із санкційного списку після 15 березня, коли буде відновлено режим санкцій.
Санкції проти "Яндекс"
- Засновник Аркадій Волож потрапив під санкції Євросоюзу в червні 2022, причому причиною таких заходів назвали підтримку "Яндексом" російської пропаганди.
- "Яндекс" продав свій політично важливий сервіс агрегації новин незабаром після того, як на нього наклали санкції.
- Волож, який живе в Ізраїлі, засудив війну в серпні. Його сімейний траст володіє 8,5% "Яндекса" і контролює 45% прав голосу.
- Компанія зареєстрована в Нідерландах з 2007 року, що було загальною стратегією для російських компаній, які шукають іноземних інвесторів. Його акції торгувалися на біржі Nasdaq, доки вони не були призупинені після вторгнення Росії в Україну.
- Влітку минулого року року Міністерство цифрового розвитку призупинило роботу доменного імені www.yandex.kz у Казахстані. У відомстві пояснили, що зробили це через "розміщення інтернет-ресурсу на апаратно-програмних комплексах поза територією Республіки Казахстан".
- У жовтні минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції внесло низку дочірніх компаній Yandex у перелік кандидатів на санкції. Як йшлося у повідомленні, компанія працює в Росії і сплачує значні податки до держбюджету агресора. Сервіси Yandex давно працюють на російську пропаганду і тісно співпрацюють із ФСБ, надаючи їм доступ до приватних даних користувачів. Йдеться не про одну компанію Yandex, а про низку сервісів, і внутрішньо-російських, і міжнародних.
- Наприкінці грудня у Латвії заборонили доступ до всіх сайтів, пов'язаних із російською компанією "Яндекс". Також мали заборонити "Яндекс Музику", де містяться подкасти осіб, які потрапили під санкції Євросоюзу, і аналогічний контент, створений у Росії.