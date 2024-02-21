Співзасновника російського "Яндекса" виключать із санкційного списку ЄС, — SkyNews

Аркадій Волож — один з трьох осіб, які будуть виключені зі списку після 15 березня.

Країни ЄС, імовірно, погодилися вилучити із санкційного списку співзасновника російської пошукової системи Яндекс, Аркадія Воложа, пише SkyNews.

За інформацією джерел SkyNews, країни погодилися виключити Аркадія Воложа зі списку фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовані санкції через вторгнення Росії в Україну.

Волож є одним із осіб, яких планують виключити із санкційного списку після 15 березня, коли буде відновлено режим санкцій.

Санкції проти "Яндекс"