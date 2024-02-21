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​МЗС Польщі про "путінський" плакат фермерів: Це спроба захопити рух, можливо, під впливом агентів Росії

Відомство закликало організаторів виявити і усунути осіб, які ініціюють такі та схожі дії.

​МЗС Польщі про "путінський" плакат фермерів: Це спроба захопити рух, можливо, під впливом агентів Росії
Польський фермер закликав Путіна "навести лад"
Фото: Домінік Сервацький

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на плакат із закликом Путіна "навести лад", який з'явився на мітингу польських фермерів.

Як ідеться на сайті МЗС, такі речі дискредитують страйкарів та ідею протесту.

"Такі дії виставили Польщу - країну, яка першою допомогла нападнику України, і поляків, які прийняли українських біженців, у поганому світлі. Важливо відзначити, що вони також дискредитують організаторів протесту. Ми вважаємо, що це спроба захопити сільськогосподарський протестний рух із боку крайніх і безвідповідальних угруповань, можливо, під впливом російських агентів", - заявило польське відомство.

МЗС закликало організаторів протестів виявити і усунути зі свого руху тих ініціаторів, які чинять такі та схожі випади. "Нинішнє становище польських фермерів є наслідком агресії Володимира Путіна проти України та руйнування світової економіки, а не тому, що українці захищаються від агресії", - підкреслили у міністерстві.

Подробиці інциденту

  • На одного з плакатів польських страйкарів помітили напис "Путін, наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями". Поруч з ним був прикріплений прапор СРСР.
  • На це відреагувала польська поліція. Проти чоловіка, який вивісив цей плакат відкрили кримінальну справу за підбурювання і вихваляння загарбницької війни Путіна.
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