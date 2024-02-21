“Духовний Фронт України” із посиланням на свої джерела повідомляє, що Роберт Амстердам зустрівся з Онуфрієм для обговорення майбутньої провокативної медійної кампанії.

У вівторок, 20 лютого, до Києва прибув Роберт Амстердам – лобіст Української православної Церкви (Московського патріархату), адвокат Вадима Новинського, повідомляє “Духовний Фронт України”.

Видання зазначає, що українські клієнти Амстердама тримають його візит у цілковитій таємниці. Однак, за даними джерел “Духовного Фронту України” у Державній прикордонній службі, Амстердам перетнув українсько-польський кордон близько п’ятої ранку 20 лютого і потягом прибув до Києва. Майже одразу з залізничного вокзалу Амстердама повезли на зустріч з очільником УПЦ (МП) митрополитом Онуфрієм (Березовським) до резиденції у Феофанії.

“Можна не сумніватися, що говорили вони про «гонєнія» – Онуфрій передав Амстердаму матеріали, зібрані у наказовому порядку по єпархіях УПЦ (МП). Цілком очікувано, що Амстердам та УПЦ (МП) у найближчому майбутньому використають цю інформацію для провокативної медійної кампанії”, – йдеться у повідомленні.

У першій половині дня середи, 21 лютого, мала відбутися зустріч Амстердама з «українськими медійниками». Як стало відомо виданюю, на цю зустріч запрошували лише «придворні» медіа, певно, щоб інші не ставили адвокату і лобісту незручних запитань.

Також запланована зустріч Амстердама з низкою народних депутатів України, зокрема Артемом Дмитруком, який виступає проти ухвалення закону про заборону релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресоркою, та вносить застави за кліриків УПЦ (МП), які перебувають під слідством.

Зазначається, що на зустрічі із народними депутатами Амстердам планує презентувати якийсь «юридичний аналіз» проєкту закону про заборону релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресоркою, щоб домогтися відкладення розгляду цього документу Верховною Радою.

Візит Амстердама до Києва триватиме, щонайменше, до п’ятниці, 23 лютого.

Фото: “Духовний Фронт України”

Фото: “Духовний Фронт України”

Минулої осені Роберт Амстердам дав інтерв’ю колишньому видучому FoxNews Такеру Карлсону, що має відверто проросійські погляди і нещодавно взяв інтерв’ю у Путіна. У інтерв’ю Такеру Роберт Амстердам, зокрема, озвучив маніпуляції про “переслідування християн”, “заборону церков” і те, що “священиків кидають за ґрати” в Україні.