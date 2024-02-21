Молдова передасть Україні нову партію гуманітарної допомоги на 250 тисяч євро

До партії війдуть електростанції, обладнання для переливання крові, захисні маски, дезінфікуючі засоби та консерви.

Молдова надасть Україні нову партію гуманітарної допомоги, першу у 2024 році. Вартість допомоги у вигляді матеріальних цінностей та іншого обладнання становить 4,9 мільйона леїв (понад 250 тисяч євро), повідомляє РБК-Україна.

Серед товарів, які будуть передані, 19 електростанцій, обладнання для переливання крові, близько 80 тисяч захисних масок, дезінфікуючі засоби для рук і понад 50 тисяч свинячих і рибних консервів.

Гуманітарна допомога буде доставлена в Україну командами Генерального інспекторату з надзвичайних ситуацій. На транспортні витрати буде виділено трохи більше 100 тисяч леїв (понад 5 тисяч євро).

Раніше ЗМІ повідомили, що в 2022-2023, попри санкції проти РФ, три компанії з Молдови продали РФ запчастини до літаків на загальну суму близько 15 млн доларів.