За майже два роки повномасштабної війни Росія пошкодила 103 автівки екстреної медичної допомоги, 258 знищила та ще 125 захопила.

Південна Корея передала Україні 10 “швидких”, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Всього Корея планує передати 100 автівок. У грудні минулого року Україна вже отримала 30 автомобілів швидкої допомоги, в березні поточного року будуть доставлені ще 70 авто.

Автомобілі невідкладної допомоги обладнані засобами, що дозволяють надавати життєво необхідну допомогу пацієнтам під час медичного транспортування.

“За майже два роки повномасштабної війни Росія пошкодила 103 автівки екстреної медичної допомоги, 258 знищила та ще 125 захопила. І це в умовах, коли потреба у “швидких” стрімко зросла. Передані урядом Кореї 10 автівок швидкої допомоги допоможуть нашим героїчним медикам врятувати ще більше людських життів”, – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни Корея неодноразово допомагала системі охорони здоров`я України, надсилаючи вакцини, медичні вироби, лікарські засоби.

Нещодавно МОЗ повідомило, що росіяни пошкодили 1,5 тисячі українських медзакладів. 197 лікувальних установ не підлягають відновленню, 506 були повністю відбудовані.