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BBC: Сили оборони вдарили HIMARSом по шикуванню окупантів

Росіян вишикували для очікування генерала. 

Учора українська армія, ймовірно, вдарила по російському полігону біля окупованого села Трудівське, що в Донецькій області. Удару завдали двома ракетами з HIMARS, пише BBC із посиланням на декілька джерел.

"У цей момент на полігоні були на шикуванні бійці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705), постійним місцем дислокації якої є місто Борзя Забайкальського краю. У момент удару військовослужбовці 4, 5 та 6-ї роти цієї бригади вишикувались на полігоні й чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу РФ, генерал-майора Олега Моісеєва", – пишуть журналісти.

Вони отримали доступ до відеозапису одного з окупантів, який вижив після удару. Той сказав, що їх у полі вишикували "командири".

Загалом у розпорядженні ВВС є понад 10 фотографій та відеозаписів з полігону, зроблених одразу після удару – на них зображені десятки загиблих. За різними оцінками, унаслідок удару загинули не менше 60 військових 36-ої бригади окупантів. 

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