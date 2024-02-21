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Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли близько 20 населених пунктів Харківщини

ВИбухотехніки за добу в області знищили 268 вибухонебезпечних предметів.

Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли близько 20 населених пунктів Харківщини
Фото ілюстративне
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Російська армія протягом доби обстрілювала Харківщину із артилерії, мінометів, також запускала безпілотники.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

"Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 у населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка та ін. Авіаударів завдали по н.п. Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Піщане, Катеринівка та ін", – зазначив він.

Також додав, що сьогодні близько опівночі в с. Липці Харківського району армія РФ обстріляла садове товариство та один автомобіль. Минулося без постраждалих. 

Стнєгубов зазначив, що вчора, 20 лютого, о 20:50 був обстріл смт Козача Лопань Дергачівського району. Влучання в околицях. Руйнувань і постраждалих не зафіксовано.

Близько 16:50 в с. Петропавлівка Куп‘янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе. Двоє чоловіків 38 та 50 років, робітники місцевої ферми, загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями була доставлена в медичний заклад. 

Крім того, вчора на Харківщині ворог обстріляв населені пункти області, подекуди занялися пожежі, пошкоджені будинки та сільгосппідприємство. Без постраждалих.

"Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 12,74 га території, знищили 268 вибухонебезпечних предметів", – додав Синєгубов. 

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