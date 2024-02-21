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​Протягом доби армія РФ обстріляла з артилерії понад 100 населених пунктів, – Генштаб

На фронті відбулося 66 бойових зіткнень, найбільше – на Мар’їнському і Авдіївському напрямках.

​Протягом доби армія РФ обстріляла з артилерії понад 100 населених пунктів, – Генштаб
Українські військові
Фото: Генштаб

Розпочалася 728 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник і надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави. 

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури. 

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed-136/131”. Інформація, щодо даної атаки уточнюється.

Авіаційних ударів зазнали: Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Катеринівка, Шевченкове, Іванівка, Глушківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області; Білогорівка Луганської області; Веселе, Роздолівка, Часів Яр, Олександропіль, Очеретине, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Саблуківка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник 8 разів атакував наші підрозділи поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника біля Іванівського Донецької області. 

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти здійснили 20 спроб прорвати оборону наших військ. 

На Новопавлівському напрямку ворог 7 разів намагався покращите своє тактичне положення південніше Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу паливно-мастильних матеріалів та 12 артилерійських засобах противника.

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