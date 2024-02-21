В Одесі шахрай створив фейковий сайт "єПідтримки"

Житель Одеси використовував створений ним сайт-двійник державної програми "єПідтримка", щоб виманювати в українців дані їхніх банківських карток. Нині зловмисник вже за ґратами.

Як повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області, шахрай розробив фішингову веб-сторінку, яка дуже сильно нагадувала портал державної допомоги "єПідтримка". Людям, що переходили за посиланням, пропонувалося залишити реквізити платіжних засобів, на які згодом нібито мала надійти виплата. Завдяки отриманій інформації зловмисник здійснював транзакції з чужих карток. Таким чином йому вдалося вкрасти у користувачів 16 тисяч гривень.

Поліція затримала шахрая та вилучила речові докази у вигляді мобільних телефонів та комп'ютерів. Чоловікові повідомили про підозру за статтею 190 Кримінального кодексу - шахрайство з використанням електронної техніки. Йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 211 тисяч гривень.