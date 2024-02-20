Чоловік користувався фальшивим посвідченням і навіть пошив собі спеціальну "форму".

У Києві викрили безробітного місцевого жителя, який використовував підроблене службове посвідчення працівника Державного бюро розслідувань. Також під час обшуку у нього вдома знайшли форму з символікою ДБР, автоматичну зброю та радіостанції.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Офіційно безробітній мешканець Києва виготовив собі "липове" посвідчення працівника ДБР та навіть пошив собі відповідний одяг. Він показував посвідчення під час спілкування з працівниками поліції та іншими правоохоронними органами аби уникнути перевірок автомобіля та адміністративних штрафів за порушення правил дорожнього руху", - йдетьс в повідомленні.

За інформацією ДБР, затриманий може бути причетний до торгівлі наркотиками - під час обшуку у нього було вилучено порошок, схожий на наркотичний засіб.

Крім того, зазначили в Бюро, чоловік ніде не працює, але при цьому живе у достатку та браку коштів не відчуває.

У межах порушеного кримінального провадження за частинами 1 та 4 статті 358 Кримінального Кодексу будуть призначені експертизи, після яких будуть визначатись подальші процесуальні дії.

Нагадаємо, що минулого року кількість справ за статтею "шахрайство" досягла історичного антирекорду.