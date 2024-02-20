ЗСУ знищили 2 комплекси радіоелектронної боротьби, один з яких рідкісний "Борисоглєбськ-2"

Українські захисники ліквідували також два ворожі човни та вісім одиниць автомобільної техніки.

На півдні України Сили оборони за минулу добу знищили 69 російських загарбників та 2 комплекси радіоелектронної боротьби, один з яких – рідкісний "Борисоглєбськ-2".

Про таке інформують Сили оборони півдня України.

Як йдеться у повідомленні, Сили оборони знищили також:

5 гармат;

5 мінометів;

2 БпЛА: ударний “Куб” та розвідувальний “ZALA”;

2 комплекси радіоелектронної боротьби, один з яких “Борисоглєбськ-2”;

1 антену зв'язку;

2 човни;

2 генератори;

8 одиниць автомобільної техніки та 2 кунги.

Крім того, знищено 3 польові пункти постачання противника.