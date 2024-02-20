ЗСУ знищили 2 комплекси радіоелектронної боротьби, один з яких рідкісний "Борисоглєбськ-2"

На півдні України Сили оборони за минулу добу знищили 69 російських загарбників та 2 комплекси радіоелектронної боротьби, один з яких – рідкісний "Борисоглєбськ-2".
Про таке інформують Сили оборони півдня України.
Як йдеться у повідомленні, Сили оборони знищили також:
- 5 гармат;
- 5 мінометів;
- 2 БпЛА: ударний “Куб” та розвідувальний “ZALA”;
- 2 комплекси радіоелектронної боротьби, один з яких “Борисоглєбськ-2”;
- 1 антену зв'язку;
- 2 човни;
- 2 генератори;
- 8 одиниць автомобільної техніки та 2 кунги.
Крім того, знищено 3 польові пункти постачання противника.
- Комплекс РБ-301Б "Борисоглєбськ-2" призначений для придушення систем супутникового зв'язку та радіонавігаційних систем КХ та УКХ діапазонів.
- Вартість комплексу за деякими оцінками складає $200 000 000.