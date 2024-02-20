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ЗСУ знищили 2 комплекси радіоелектронної боротьби, один з яких рідкісний "Борисоглєбськ-2"

Українські захисники ліквідували також два ворожі човни та вісім одиниць автомобільної техніки. 

ЗСУ знищили 2 комплекси радіоелектронної боротьби, один з яких рідкісний "Борисоглєбськ-2"
Трофейний комплекс радіоелектронної боротьби «Борисоглебск-2»
Фото: armyinform.com.ua

На півдні України Сили оборони за минулу добу знищили 69 російських загарбників та 2 комплекси радіоелектронної боротьби, один з яких – рідкісний "Борисоглєбськ-2".

Про таке інформують Сили оборони півдня України.

Як йдеться у повідомленні, Сили оборони знищили також:

  • 5 гармат;
  • 5 мінометів;
  • 2 БпЛА: ударний “Куб” та розвідувальний “ZALA”;
  • 2 комплекси радіоелектронної боротьби, один з яких “Борисоглєбськ-2”;
  • 1 антену зв'язку;
  • 2 човни;
  • 2 генератори;
  • 8 одиниць автомобільної техніки та 2 кунги.

Крім того, знищено 3 польові пункти постачання противника.

  • Комплекс РБ-301Б "Борисоглєбськ-2" призначений для придушення систем супутникового зв'язку та радіонавігаційних систем КХ та УКХ діапазонів. 
  • Вартість комплексу за деякими оцінками складає $200 000 000.
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