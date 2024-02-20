У Києві внаслідок стрілянини в готелі на Печерську поранено чоловіка. Під час сварки один із відвідувачів дістав травматичний пістолет і вистрелив у бік опонента. Тепер йому загрожує до семи років увʼязнення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронцям надійшло повідомленні про конфлікт у одному із готелів. Для документування події виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. На місці події правоохоронці встановили, що між двома відвідувачами виник конфлікт, у результаті якого один із чоловіків наніс удар іншому, а потім дістав зброю і здійснив постріл", - йдеться в повідомленні.

Потерпілий дістав поранення, лікарі на місці надали йому медичну допомогу.

Поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його - це уродженець Львівщини, 1998 року народження. Експерти вилучили з місця події речові докази.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Нагадаємо, в листопаді минулого року в Києві невідомі відкрили вогонь по автівці одного із столичних адвокатів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.