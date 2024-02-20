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На кордоні зі Словаччиною затримали двадцятирічного росіянина

Чоловік намагався потрапити до друзів у Чехію. 

На кордоні зі Словаччиною затримали двадцятирічного росіянина
Росіянина затримали на кордоні
Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали на кордоні із Словаччиною 20-річного росіянина, який намагався нелегально перетнути держрубіж поза пунктами пропуску.

"Особу, яка прямувала околицею прикордонного села Оноківці у напрямку держрубежу, зафіксувала учора фотопастка прикордонників. На пошуки ймовірного правопорушника вислали прикордонні наряди відділення «Оноківці». Розшукати невідомого вдалося за кількасот метрів від кордону. Його вистежили за допомогою тепловізора", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Затриманий виявився двадцятирічним громадянином Росії, який прибув в Україну у 2021 році і з того часу проживав у Чернігові. Іноземець вирішив залишити територію України і дістатися Чехії, де проживають його друзі. 

Він промоніторив інтернетресурси та соцмережі, спланував маршрут і приїхав до Ужгорода, щоб звідти пробратися до Словаччини. Юнак дочекався темряви і вирушив з міста пішки, однак прикордонний наряд його затримав. 

"Росіянина помістили у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону.  Після встановлення всіх обставин його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону та за порушення правил перебування на території України", – додали прикордонники.

Подальшу долю росіянина вирішуватиме суд.

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